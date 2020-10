Gustavo Quinteros anunció charla clave con Nicolás Blandi y elogió el progreso de Gabriel Costa

Información de Cristian Alvarado

Gustavo Quinteros lleva poco más de dos semanas en Colo Colo y si bien aún no tiene victorias -ha dirigido tres partidos-, ya se notan algunos cambios como el alza de nivel de Gabriel Costa, quien estuvo duramente cuestionado por su juego, pero ante Coquimbo Unido y Unión Española fue protagonista y anotó.

¿A qué se debe el repunte? “Con él hablé más que con todos. No lo veía jugando, ni feliz ni en su nivel, es un jugador que puede dar mucho más. Costa va a seguir jugando de la misma manera, va a tener mi confianza y le vamos a buscar el mejor lugar en el equipo. Si está bien, va a tener muchas posibilidades de jugar. Uno le pide que disfrute, que juegue como sabe, que se divierta, tenga alegría. Que juegue para él, para volver a la selección“, dijo el técnico en diálogo con Deportes en Agricultura.

El argentino-boliviano, sobre ese mismo punto, reveló que conversará con Nicolás Blandi, quien no ha respondido a las expectativas. “Hablaré con él cuando esté totalmente preparado. Voy a hablar mucho también como lo hago con todos los jugadores; él puede dar muchísimos más. Lo conozco, tiene un buen promedio de gol en partidos jugados, tampoco tiene la confianza. A lo mejor los jugadores que vienen de afuera y son refuerzos, cuando el equipo está tan abajo y viene de resultados negativos, se sienten responsables, se asumen mucho la culpa. Tienen que disfrutar, es otro de los jugadores que no están disfrutando demasiado”, profundizó.

Al cierre de la conversación, el ex seleccionador de Bolivia y Ecuador elogió a Ángelo Araos, quien ha asomado como posible alternativa para reforzar al club de Macul. “Es un gran jugador, con mucho futuro de selección. El jugador cuando no está jugando en un equipo o país, tiene que buscar opciones que le den la posibilidad de jugar más y tener una posibilidad de jugar en la Selección. Para mí (Araos) tiene nivel de selección, tiene muchas condiciones, mucha claridad para jugar. Estamos mirando jugadores chilenos que están jugando en el exterior. Lo vi, me gusta, pero después veremos” concluyó.