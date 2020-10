“Encuentro que es una falta de respeto”: “Chino” Ríos aclaró “fallida” votación en el Plebiscito

Durante la mañana de este domingo, el extenista nacional Marcelo Ríos arribó a su local de votación en Las Condes para ejercer su deber cívico. No obstante, el exdeportista no pudo concretar este hecho, puesto que no llegó uno de los vocales de mesa que estaba asignado en aquel establecimiento.

Ríos se mostró molesto con esta situación e hizo sus descargos en entrevista con Canal 13: “Quiero hacer como un alcance y demostrar lo mal que estamos y lo irresponsable que ha sido esta cuestión del Plebiscito, de lo mal organizado, de las mesas que nos llega la gente, de las colas, bueno ahora que pillaron un gallo curado…”, comenzó expresando.

Tras esto, explicó que “yo dije ‘voy a ir a las 8 de la mañana’, temprano. Entonces llegué a las 08:00 en punto y llegué a la mesa y era el único, entonces me dicen ‘falta un vocal de mesa y mientras no llegue el vocal de mesa no puedes votar’“, sostuvo.

“Entonces dije ’08:20, 08:40′ entonces el gallo me dice ‘sabes, lo malo que si te llegas a quedar y te llegan a pillar te van a poner de vocal de mesa’ (…) y decidí irme, cosa que no pude votar“, aseguró.

“Entonces encuentro que es una falta de respeto hacia nosotros como gente que quiere demostrar su voto”, declaró finalmente “Chino” Ríos”.

Tras esto, Tonka Tomicic le consultó al extenista si volvió a intentar sufragar. Ante esto, Ríos puntualizó en que tenía médico y que hace poco se desocupó, pero al volver al local vio una larga fila de personas.

“Pasé por ahí y hay una cola que llega hasta el Verbo Divino, entonces para estar en una cola metido, si me hueve… adentro, imagínate cómo me van a huev… en la cola”, declaró finalmente.