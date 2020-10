Arturo Vidal e Inter de Milán son protagonistas en el inicio de la segunda fecha de la UEFA Champions League

Durante este martes iniciará la segunda fecha de la fase grupal de la UEFA Champions League y lo hará con un chileno como protagonista.

Arturo Vidal asoma como titular en el partido que Inter de Milán tendrá en Kiev frente al Shakhtar Donetsk. Los italianos vienen de igualar 2-2 ante Borussia Mönchengladbach mientras que los ucranianos dieron la gran sorpresa en el debut y derrotó 3-2 al Real Madrid en España.

De todas maneras, no es el único duelo atractivo para seguir de cerca. Revisa la programación de la jornada.

14:55 | Lokomotiv Moscú (Rusia) vs Bayern Múnich (Alemania) | Grupo A

14:55 | Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Inter de Milán (Italia) | Grupo B

17:00 | Atalanta (Italia) vs. Ajax (Países Bajos) | Grupo D

17:00 | Atlético de Madrid (España) vs. RB Salzburgo (Austria) | Grupo A

17:00 | Borussia Mönchengladbach (Alemania) vs. Real Madrid (España) | Grupo B

17:00 | Liverpool (Inglaterra) vs. Midtjylland (Dinamarca) | Grupo D

17:00 | Olympique de Marsella (Francia) vs. Manchester City (Inglaterra) | Grupo C

17:00 | Oporto (Portugal) vs. Olympiacos (Grecia) | Grupo C