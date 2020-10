Arturo Vidal será titular y liderará la visita del Inter de Milán al Shakhtar Donetsk

Este martes, desde las 14:55 horas, Inter de Milán enfrentará en Kiev al Shakhtar Donetsk por la segunda fecha del grupo B de la UEFA Champions League.

Hace pocos minutos Antonio Conte hizo pública la oncena de los lombardos y lo hará con Arturo Vidal como titular y protagonista del mediocampo.

Así las cosas, el conjunto lombardo saldrá a la cancha del Estadio Olímpico con Samir Handanovic; Stefan de Vrij, Danilo D’Ambrossio, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Arturo Vidal, Ashley Young, Marcelo Brozovic; Lautaro Martínez, Romelu Lukaku.

Hay que recordar que Alexis Sánchez no fue considerado debido a una lesión muscular en el muslo derecho.

