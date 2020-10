ATP 500 de Viena: Cristian Garin ya tiene horario para su partido con Dominic Thiem

Luego de su trabajada victoria por tres sets sobre el suizo Stanislas Wawrinka (19no), Cristian Garin enfrentará en los octavos de final del ATP 500 de Viena a Dominic Thiem, segundo sembrado y pupilo de Nicolás Massú.

Ambos se verán las caras este jueves y durante este miércoles se conoció el horario del partido: el tercer turno de la cancha central, lo que significa que no será antes de las 13:30 horas.

Hay que recordar que este será el penúltimo torneo del nacional en la temporada, ya que la próxima semana dirá presente en el Masters 1.000 de París-Bercy.

