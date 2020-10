Jorge Valdivia disparó con todo contra la dirigencia de Blanco y Negro por situación de Matías Zaldivia

Luego de conocerse la postura de Blanco y Negro respecto a la situación de Matías Zaldivia, Jorge Valdivia utilizó su mejor artillería y disparó con todo contra la dirigencia que adminsitra Colo Colo.

Mediante sus redes sociales, el “Mago” apuntó sus dardos hacia el gerente general Alejandro Paul y el vicepresidente Harold Mayne-Nicholls. “Ahí está uno de los verdaderos cánceres del club. El señor que firma el comunicado”, dijo sobre el primero.

Respecto al ex presidente de la ANFP, el volante subió un poco más el tono y cuestionó las aptitudes de este para estar en el elenco de Macul. “Hay otros más y pasan piola. Hay uno que vive de lo que hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso, pero después no se que habrá hecho para estar en una institución tan grande. No entiendo”, cerró.

