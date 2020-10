Aníbal Mosa dio la cara por el caso de Matías Zaldivia: “El tema ya se solucionó”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al nuevo escándalo que azota a Colo Colo por estos días: el del defensor argentino Matías Zaldivia, quien acusó a través de su representante, que el club no se haría cargo de su tratamiento ni de su sueldo.

En conferencia de prensa, el mandamás albo aseguró que “siento mucho lo que está pasando, es nuestro capitán“, agregando que “nosotros fuimos sancionados por no dar curso de forma regular a una licencia médica. Este tema llegó a la prensa, pero ya estábamos hablando con él y su representante, pero ya se solucionó”.

Respecto a si tiene pensado renunciar, producto de la crisis institucional que atraviesa del club, Mosa dijo que “no he pensando en eso. Asumo toda la responsabilidad por lo que ha estado pasando“.

“No eludo la responsabilidad, creo que renunciar sería salir arrancando y yo no hago eso. Me voy a quedar para solucionar los problemas del club“, cerró.