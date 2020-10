Revisa la programación de la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional

Este jueves comienza la fecha 17 del Campeonato Nacional que corresponde al término de la primera rueda. La jornada arrancará con el partido entre Cobresal y Santiago Wanderers en El Cobre, partido programado para las 13:30 horas.

Tanto Colo Colo como Universidad de Chile y Universidad Católica tendrán importantes duelos para sus distintas pretensiones. Revisa el cronograma de los encuentros.

Jueves 29 de octubre

13:30 | Cobresal vs. Santiago Wanderers | Estadio El Cobre

16:00 | Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile | Estadio Ester Roa Rebolledo

Viernes 30 de octubre

11:00 | Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera | Estadio Calvo y Bascuñán

Sábado 31 de octubre

11:00 | Colo Colo vs. Deportes Iquique | Estadio Monumental

13:30 | Huachipato vs. O’Higgins | Estadio Huachipato Cap-Acero

16:00 | Curicó Unido vs. Palestino | Estadio La Granja

18:30 | Audax Italiano vs. Everton | Estadio Bicentenario de La Florida

Domingo 1 de noviembre

16:00 | Coquimbo Unido vs. Unión Española | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

18:30 | Universidad Católica vs. Deportes La Serena | Estadio San Carlos de Apoquindo