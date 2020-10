“Freddy Turbina” y otros más: Los llamativos apodos que recibió el nuevo refuerzo de Colo Colo

Este viernes, Colo Colo oficializó la contratación del defensor uruguayo Maximiliano Falcón, quien llega como el reemplazo del argentino Matías Zaldivia, quien sufrió un corte del talón de Aquiles en septiembre de este 2020.

En ese sentido y con todo el preámbulo que se generó ante su llegada, los hinchas del “Cacique” le colocaron diferentes apodos por su extrabagante cabello. “Freddy Turbina”, “Roberto Manfinfla”, son algunos de los los sobrenombres que recibió.

Bajo ese panorama y en la conferencia de prensa de presentación, el charrúa abordó esta situación. “Estoy sorprendido con el cariño de los hinchas, la buena vibra y la buena energía“, dijo.

“Siempre me tomo con alegría… me pusieron Freddy Turbina y me causó mucha gracia, sé que todo es con cariño“, cerró.