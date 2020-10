Ídolo de la U pide que Lasarte sea el técnico azul: “Es hoy el técnico idóneo para el club”

El ex delantero Sandrino Castec, ídolo de Universidad de Chile, apostó por el regreso del uruguayo Martín Lasarte al banco del elenco colegial si es que la dirigencia de Azul Azul decide destituir a Hernán Caputto.

El conjunto azul transita actualmente en la irregularidad. El jueves se inclinó por 1-0 en su visita a Universidad de Concepción, sumando su tercer duelo seguido sin ganar y la cuarta derrota consecutiva como forastero en el Campeonato Nacional.

La ‘U’ finalizó la primera rueda en el quinto lugar con 26 unidades, con un registro de siete triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

Ante la posibilidad que Caputto deje hoy su puesto, tras la reunión de la plana mayor de Azul Azul, Castec ya tiene a su candidato preferido para sucederlo: Martín Lasarte, que sacó campeón a la ‘U’ en el Apertura 2014.

“Yo prefiero quedarme con alguien conocido, que ya tuvo un paso, conoce a la ‘U’ y tiene la capacidad de replantear a esta ‘U’, que es (Martín) Lasarte. En este momento es el técnico idóneo para el club”, expresó el histórico azul al portal Redgol.

Sin embargo, el otrora ariete fue claro en señalar que el opaco rendimiento de Universidad de Chile “no va sólo de la mano del técnico. Pensemos en el archirrival, pensemos en cuando llega (Gustavo) Quinteros a Colo Colo y se encuentra con la sorpresa de que Colo está para jugar 45 minutos”.

“Yo creo que la ‘U’ pasa por la misma situación que está pasando Colo Colo, y no veo otra posibilidad si no hay recambio en la parte futbolística y mental de lo que es la institución”, añadió.

Para terminar, el campeón con los azules de la Copa Chile 1979 indicó que “en estas últimas tres o cuatro semanas he estado tomando apuntes, porque veo tan enredada a la ‘U’ que de pronto hasta uno se enreda viéndola. No sabes que esquema de juego presenta, o qué sistema. No hay un sistema táctico”.