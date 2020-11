Nicolás Maturana y su salida de Colo Colo: “Puedo amar mucho al club, pero no podía aguantar más”

Este martes, se dio a conocer la salida del volante Nicolás Maturana de Colo Colo, el jugador rescindió su contrato con los albos para poder partir a Cobreloa en la Primera B del fútbol chileno.

En ese sentido y luego de esto, el ex Universidad de Concepción aseguró que necesita aprovechar la carrera que le queda.

“Me hubiese gustado aportar más al club, pero me voy agradecido con toda la gente que trabaja aquí. Decirle al hincha que gracias por el apoyo, pero tenía que ver los intereses de mi carrera“, dijo a la salida del Estadio Monumental.

Respecto a sus sensaciones tras no poder ser parte del equipo popular, Maturana afirmó que “yo quería jugar, puedo ser hincha y amar a Colo Colo, pero tengo una carrera corta y necesito aprovecharla porque no me queda mucho tiempo”.

Además, el volante también comentó cómo fue las conversaciones con Gustavo Quinteros, quien, para él, fue el entrenador más claro en Macul. “Fue honesto, pondría a los que estuvieran bien. Quizás mis compañeros estaban mejor que yo por eso no pude estar. Fue una persona real conmigo”.

“Anteriores entrenadores no fueron honestos conmigo, pero éste cuerpo técnico si lo fue”, agregó.

En sus últimas declaraciones, Maturana comentó lo que fue no jugar en todo este tiempo en Colo Colo. “Fue un año pésimo, no juego hace ocho meses, no podía aguantar más esto. Uno como jugador lo pasa mal, porque no pude entregar algo más al hincha”, cerró.