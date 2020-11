Histórico del Manchester United fue detenido tras denuncia por violencia de género

Ryan Giggs, leyenda del Manchester United y actual técnico de Gales, fue detenido por presunta violencia de género contra su novia Kate Greville.

De acuerdo a lo publicado por The Sun, el ex jugador terminó aprehendido durante el domingo por una presunta agresión a su pareja, quien habría terminado con una herida menor que no necesitaba tratamiento. La policía recibió un llamado y fue al domicilio de la víctima.

El zurdo quedó libre bajo fianza a la espera de las diligencias correspondientes. Mediante su portavoz, negó las acusaciones. “Está cooperando con la policía y seguirá ayudándoles en sus investigaciones“, afirmó su vocero.

Por el momento, la Federación Galesa de Fútbol optó por separarlo de sus funciones durante noviembre y no se descarta que sea despedido.

Wales manager Ryan Giggs will not be involved in their next three international matches in November.https://t.co/DBH7zmdJrI pic.twitter.com/tlRHP4PG1J

— BBC Sport (@BBCSport) November 3, 2020