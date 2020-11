Caputto repasó su etapa en la U y abordó su salida: “El cambio de presidente trajo muchos cambios, principalmente incertidumbre”

Información de Cristián Caamaño

10 victorias, misma cantidad de empates y derrotas, 44% de rendimiento y un subcampeonato de Copa Chile. El paso de Hernán Caputto por Universidad de Chile dejó un sabor agridulce sobre todo si se considera que llegó a asumir la jefatura de las divisiones inferiores, pero la mala campaña de Alfredo Arias lo subió al plantel principal de manera impensada en agosto de 2019.

El ahora ex técnico de los azules conversó con Deportes en Agricultura sólo un día después de firmar su finiquito. “No me arrepiento de haber tomado el primer equipo, por supuesto que a cualquier persona que toma un proyecto le gustaría terminarlo. Ya llegará el momento de la autocrítica”, dijo.

Respecto a lo mostrado en las últimas fechas y que derivaron en su salida, el adiestrador apeló a un factor dirigencial como argumento de la súbita baja del rendimiento en la cancha. “Hago la autocrítica de que quería ver mejor al equipo, con lo que se identifica la gente, que lo pudimos hacer durante un tiempo. Asumo mi responsabilidad en cancha post pandemia, pero creo que el cambio de presidente trajo muchos cambios, principalmente incertidumbre. Había estabilidad y eso no fue beneficioso”, justificó.

“Le deseo lo mejor al club“, complementó Caputto, quien deslizó una crítica hacia la directiva que ahora encabeza Cristián Aubert. “Seguramente el post pandemia tuvo mucho que ver con la llegada de gente que tal vez no era la adecuada para el club. Espero que mi salida descomprima un poco y sea lo mejor para los jugadores”, manifestó.