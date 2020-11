El lamento de Marcos Bolados: “Jamás pensé que podía lesionarme, no podía dejar el equipo”

Marcos Bolados, delantero de Colo Colo, contó sobre el dolor que le significó sufrir una dura lesión defendiendo al ‘Cacique’ y el largo período de ausencia, ya que recién volverá en febrero o marzo de 2021 a las canchas.

El habilidoso jugador sufrió el pasado 28 de octubre, poco después de marcar el 1-1 definitivo ante Everton por el Campeonato Nacional, un esguince grado 3 en la rodilla derecha. Un problema físico que lo obligó a pasar por el quirófano.

Al momento de la lesión, Bolados era uno de los puntos altos en el andamiaje de Gustavo Quinteros.

A la hora de dar a conocer sus sensaciones, el jugador de 24 años declaró a Las Últimas Noticias que “me he sentido mal. La verdad es dolorosa la recuperación, pero ahí estamos aguantando y recuperándome lo más luego posible”.

“Cuando me pasó, escuché algo y dije altiro ‘soné’. Se me pasó de todo por la cabeza, los partidos que viene, que son muchos y muy importantes, y eso me trajo frustración, pena y dolor“, agregó.

Lo que más le duele al ex Deportes Antofagasta y Universidad Católica es no poder ser un aporte en estos momentos complicados para el elenco ‘popular’.

“Jamás pensé en lesionarme, no podía dejar al equipo, menos en estos momentos. Lo tomé con frustración por no poder ayudar a mis compañeros. Aparte de que teníamos a varios lesionados y ahora yo quedaba afuera, otro más, era algo lamentable”,