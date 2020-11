La “ansiedad” del “Piña” Villanueva por jugar en Palestino: “Vengo con todas las ganas, quiero ser un aporte”

Luego de siete años en el fútbol de Medio Oriente, Carlos Villanueva regresó al fútbol chileno. El volante de 34 años firmó hace un mes en Palestino, pero no ha podido debutar porque llegó antes del cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional y recién lo hará el 14 de noviembre ante Colo Colo en La Cisterna.

El “Piña” conversó con Deportes en Agricultura y no escondió su ansiedad por volver a las canchas chilenas. “Estoy súper ansioso, se ha hecho larga la espera. Llevo un mes trabajando con el equipo, pero sin tener la opción de jugar. Sería la próxima semana ante Colo Colo que va a ser un partido bonito para debutar“, dijo.

El mediocampista, además, detalló las expectativas que tiene en su tercer paso por nuestro país y la “revancha” luego de su breve paso por Universidad Católica en 2013. “No pude jugar todos los minutos posibles o los que esperaba. No fue tan malo, pero siempre uno sabe que podía dar. Quedé con un gustito a poco, pero vengo con todas las ganas y la disposición, a ser un aporte y ganarme la titularidad”, expuso..

Sobre ese punto, explicó las razones sobre su fichaje en los árabes en desmedro de Audax Italiano, club donde deslumbró entre 2006 y 2008. “No quiero darle más vueltas al asunto. Hubo un conflicto cuando firmé, decidí y tomé la opción de Palestino. Me llamaron, me llamó Ivo (Basay); ellos mostraron un gran interés y vienen haciendo bien las cosas hace varios años. Fue muy atractivo todo y me sentí bastante deseado para venir y ayudar al equipo“, cerró.