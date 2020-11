Matteo de Gavardo termina octavo en Etapa 1 del Mundial de Moto Enduro FIM

En la octava posición terminó este sábado el chileno Matteo de Gavardo (Coliseo-Precorp) durante la primera etapa de la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Moto Enduro FIM, que se está realizando en la localidad de Marco de Canaveses, bajo torrenciales lluvias y en una zona montañosa.

El nacional tuvo una regular actuación en las seis especiales del día en la categoría Open 4 sobre una pista muy resbaladiza por el clima otoñal en Portugal que ha sido muy lluvioso en los últimos días, donde corrió las seis especiales dobles de Enduro, Cross y Extrema. En esta última prueba vivió los casos más opuestos al clasificar 11° y 6°, respectivamente. En la primera se cayó en dos ocasiones lo que le restó un par de minutos en la tabla.

“Fue un día duro por el clima, donde los chilenos no nos sentimos tan cómodos. Llovió toda la segunda parte de la prueba lo que complicó más el andar de todos. Lamentablemente, perdí como dos minutos en la especial 3 (Extrema 1) porque me caí. Luego me enfrenté a un piloto que estaba pegado en el barro. Al tratar de pasarlo, volví a caerme. En fin, mañana iré más tranquilo para no cometer errores”, indicó el piloto de 18 años en su tercera participación en una fecha del Mundial.

La prueba tiene un recorrido muy técnico por caminos y huellas entre montañas con mucho barro y agua. La distancia de cada vuelta es de 60 kilómetros que los participantes del Open 4 deben recorrer dos veces este domingo 8, pasando por las especiales de Enduro Test (5,70 kms), Cross Test (5 kms) y Extremo Test (2 kms).

Agencia UNO.