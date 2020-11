Tomás de Gavardo es subcampeón Junior de la Copa del Mundo de Bajas

El subcampeonato Junior de la Copa del Mundo FIM de Bajas Cross Country obtuvo este sábado el chileno Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Data-ZX Autos), luego de llegar segundo en la fecha final del certamen que se disputó en la localidad montañosa de Portalegre (Portugal). El triunfo y el campeonato lo consiguió el polaco Maciek Giemza (Husqvarna).

Con solo dos estaciones en el calendario a raíz del Corona Virus, el nuevo campeón sumó 70 puntos, contra 65 del piloto nacional que en 2019 había levantado la Copa del Mundo como el mejor. Y estuvo cerca, pues en la Etapa 1 de este viernes se adueñó de la victoria seguido por el europeo. Sin embargo, en la jornada sabatina no se dieron las condiciones por la lluvia y las vicisitudes de los 79 kilómetros de la carrera, entre ellas, que se haya acortado la distancia en 251 kilómetros por el aguacero de los últimos días y el crecimiento de los ríos en la zona.

En lo competitivo, el polaco registró un total de 2 horas 10 minutos 31 segundos 1 décimas para los 159 kilómetros sumadas las dos etapas. De Gavardo fue segundo a 3 minutos 43 segundos 7 décimas. Tercero fue el polaco Konrad Dabrowski a 16’43”8.

“Temprano por la mañana nos enteramos de que la organización recortó el tramo de 330 kilómetros a 79. Es la carrera más corta que he realizado hasta ahora en una competencia de estas características. Dicho esto, en el kilómetro 20 debí despojarme de mi anti parras (anteojos) por piedras y barro que la rompieron debido a que una moto que me antecedía provocó el incidente. En ese intertanto, Giemza me pasó y con esa ventaja me ganó y se adjudicó el título de campeón Junior 2020”, explicó resignado Tomás de Gavardo.

La 34ª edición de Baja Portalegre se efectuó en condiciones muy particulares. La pandemia obligó a la organización a tomar medidas especiales para hacer realidad la competencia. Los equipos volvieron a tener una fuerte presencia y hubo casi un centenar de participantes en la categoría de dos ruedas.

Las condiciones climáticas hicieron que la tarea de los pilotos y la organización fuera aún más desafiante. Si el sábado los competidores cubrieron todo el recorrido (80 kms), la segunda etapa tuvo que ser acortada porque la lluvia hizo intransitables muchas áreas de la pista.

“Pese a este segundo lugar, igual estoy contento con lo realizado. Las carreras son así, pero estoy conforme con lo que he crecido como piloto este año. Lo importante es haber estado acá peleando por los puntos y por una ubicación en la Copa del Mundo y por estar acompañado por mi mamá, a quien no veía hace meses”, recalcó el piloto de 21 años que cursa tercer año de periodismo.

Tomás de Gavardo permanecerá en Europa para acompañar la próxima semana a su hermano Matteo (18), quien competirá en la cuarta y última fecha del Campeonato Mundial de Moto Enduro FIM en la ciudad de Marco de Canaveses en Portugal.