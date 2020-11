La millonaria cláusula de salida que le colocaron a Angelo Araos en Corinthians

El presidente del Corinthians, Andrés Sánchez, fue claro en señalar que el mediocampista chileno Angelo Araos no saldrá en calidad de préstamo, luego de conocer el interés de Universidad Católica y Colo Colo en sus servicios.

El máximo dirigente del ‘Timao’ aseguró que el equipo que desee contar con el volante de 23 años debe derechamente comprar el pase.

“Hacer oferta de préstamo no existe”, expresó tajantemente Sánchez en diàlogo con El Gráfico. Incluso, el regente aclaró que la carta del ex seleccionado nacional Sub 20 es de “cinco millones de dólares”.

Además, el timonel del popular cuadro paulista aclaró que no han tenido contactos con gente del ‘Cacique’ y del bicampeón del balompié nacional por Araos.

Cabe señalar que la UC busca un mediocampista que ocupe el lugar dejado por César Pinares, quien fichó en Gremio de Porto Alegre.

En tanto, Colo Colo busca reforzar la zona media ante la irregularidad que presenta Matías Fernández, principalmente por problemas físicos.

Angelo Araos no juega por Corinthians desde el 17 de septiembre, en la victoria 3-2 sobre Bahía por el Brasileirao, donde fue reemplazado en el descanso.