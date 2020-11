Eduardo Vargas fue presentado en Atlético Mineiro y aclaró los motivos de su ausencia en la Roja

Durante la mañana de este miércoles Eduardo Vargas fue presentado en Atlético Mineiro, su segundo equipo en Brasil y el noveno de su carrera.

El delantero aprovechó la ocasión y aclaró los motivos de su ausencia en la nómina de la Roja para los partidos ante Perú en Santiago y Venezuela en Caracas, válidos por las Clasificatorias Sudamericanas.

“Es mentira que yo llamé (para no estar). Chile tiene muy buenos jugadores adelante, hoy no me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá y trabajando para llegar a una posible nueva convocatoria”, sostuvo.

El renquino, además, destacó su reencuentro con Jorge Sampaoli, quien ya lo dirigió en Universidad de Chile y la Selección. “(Con Sampaoli) hablamos siempre. Yo quería mucho venir y estar con él nuevamente. ¿Por qué rindo tanto con él? Por la confianza que me da dentro y fuera del campo. Siempre está hablando conmigo las cosas que hago mal o bien“, expresó.

“Vine para ser protagonista, pero no individualmente, más bien para ayudar al equipo. Estoy más maduro, ya tengo mi familia y estoy cuidándome mucho más que antes. Quiero ser un profesional más y dar el ejemplo a los compañeros más jóvenes. Seré un Vargas nuevo“, cerró “Turboman”.