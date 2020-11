Así se jugará la tercera fecha de las Clasificatorias Sudamericanas

Entre este jueves 12 y viernes 13 de noviembre se disputarán los cinco partidos correspondientes de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.

Revisa los días, horarios, estadios y ciudades en los cuales se realizarán los encuentros.

Jueves 12 de noviembre

17:00 | Bolivia vs. Ecuador | Estadio Hernando Siles, La Paz

21:00 | Argentina vs. Paraguay | Estadio La Bombonera, Buenos Aires

Viernes 13 de noviembre

17:30 | Colombia vs. Uruguay | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

20:00 | Chile vs. Perú | Estadio Nacional, Santiago

21:30 | Brasil vs. Venezuela | Estadio Morumbí, Sao Paulo