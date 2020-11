Benjamín Kuscevic y su presentación en Palmeiras: “Jugar acá da más visibilidad para la ‘Roja’”

El defensor central Benjamín Kuscevic fue presentado este jueves como nuevo refuerzo de Palmeiras, club al que llegó luego de ser pieza importante de Universidad Católica en los últimos años.

De entrada, el zaguero de 24 años reconoció que el jugar en el fútbol brasileño le permitirá tener mayores posibilidades de ser considerado por Reinaldo Rueda en la ‘Roja’.

“Sin duda que aumenta la visibilidad, Brasil tiene la liga más competitiva de Sudamérica y da más visibilidad para el técnico de la selección, si hago bien las cosas acá, con certeza tendré espacio”, declaró.

Consultado por su frustado fichaje en el Dinamo de Zagreb, en septiembre pasado, Kuscevic dijo que “lo de Europa fue algo especial, la verdad que tenía una mini lesión y después se optó por operar y por eso se cayó el traspaso. En ningún momento me vine abajo y cuando apareció la opción de Palmeiras la tomé y no me arrepiento ni siquiera un segundo”.

Por otro lado, el defensa nacional destacó la importancia de Jorge Valdivia en el ‘Verdao’. “La verdad es que el ‘Mago’ fue un grandísimo jugador, a mí me tocó mucho verlo jugar cuando era chico, en Chile se transmitían muchos partidos de Palmeiras cuando jugaba el ‘Mago"”, indicó.

“No hablé con él antes de venir para acá, pero sé de la importancia de él acá, en Chile también lo es. Es un gran jugador y lo mostró en la Selección, quiero dejar bien puesto el nombre de Chile de nuevo”, sentenció.