Claudio Borghi y las dificultades de Rueda en la Roja: “Por lo que muestra hoy en las formaciones, vemos que no ha sacado conclusiones interesantes”

Claudio Borghi, ex técnico de la Roja, dialogó con Deportes en Agricultura respecto al proceso de Reinaldo Rueda y las dudas en torno a lo que pueda hacer la Selección en los partidos ante Perú en Santiago y Venezuela en Caracas.

“Todo el tiempo que ha estado Reinaldo Rueda en la Selección, se preocupó mucho de los partidos amistosos, lo que es muy bueno; pero aparentemente por lo que vemos hoy en las formaciones, vemos que no ha sacado conclusiones interesantes. Entre los que comenzó llamando y los que terminó llamando en este proceso hay muchas modificaciones“, dijo.

El “Bichi”, quien estuvo entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 en el plantel nacional, deslizó una crítica hacia la escasa renovación de jugadores. “Se insiste en los que tienen más experiencia, pero no se ve una renovación y no digo automática, pero ni siquiera forzosa en algunos jugadores. Cuando falta alguien, se recurre más a la experiencia que a la juventud. Un caso particular es el de (Jean) Beausejour que afortunadamente volvió. Cuando hablamos de renovación, no encontramos jugadores nuevos”, expresó.

El actual comentarista, además, mostró su extrañeza por el poco tiempo de trabajo en la cancha. “Es llamativo, pero (Rueda) tendrá sus motivos. No tengo una explicación para eso, pero sería ideal tener más tiempo en la cancha. Lo ideal es que mientras más tiempo tienes en cancha, hay movimientos que se practican y repiten”, argumentó.

“Veo a Rueda muy poco involucrado con lo que tiene que ver con las informaciones que tiene que dar un técnico nacional, que busca y espera lo bueno y lo malo en base a esas opiniones para ver si puede construir algo mejor; pero aquí las conferencias son muy difíciles, las entrevistas son muy difíciles, los jugadores no hablan con la prensa. Entonces uno especula más que hablar de realidades”, cerró.