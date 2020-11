Johnny Herrera propone a portero de Deportes Iquique para el arco de la ‘Roja’

Johnny Herrera, ex arquero del seleccionado nacional y hoy en Everton de Viña del Mar, puso sus fichas a Sebastián Pérez, guardameta de Deportes Iquique, para futuras convocatorias de la ‘Roja’.

“A mí, personalmente, me gusta Sebastián Pérez, el arquero de Deportes Iquique, lo vienen sacando figura prácticamente fin de semana por medio“, expresó el portero ‘ruletero’ al CDF.

“Es un tremendo arquero. Salió campeón con Palestino (Copa Chile), ha hecho un par de años buenos, la ha remado. Es una persona para la que a mi gusto, me gustaría una oportunidad en la selección“, agregó.

Ante estos dichos de Herrera, Pérez indicó en diálogo con AS Chile que “con Johnny nos conocemos hace bastante tiempo. Se agradece el comentario. Siempre estamos hablando y no por temas futbolísticos, sino que de la vida, de las familias, nos mantenemos en contacto permanente. Más allá de lo que dijo, el momento va a llegar cuando tenga que llegar. Si sigo haciendo bien las cosas en mi equipo va a ser una consecuencia de eso. Por mi parte, feliz, pero me lo tomo con tranquilidad”.

Frente a la opción de ser considerado en el futuro por Rueda, el ‘Zanahoria’ dijo que “hay un cuerpo técnico que ve eso. Por mi parte, en vez de hablar sobre quién debe estar o no, el rendimiento mío tiene que hablar por sí solo y va a dar que hablar”.