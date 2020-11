Miguel Miranda, ex arquero peruano: “Veo disminuido a Chile, pero tiene jugadores de jerarquía”

“He jugado cuatro partidos contra Chile y gané los cuatro. El 1-0 en Cuenca por la Copa América 1993, el 6-0 del amistoso en 1995 en el Estadio Nacional (Lima) y dos por Eliminatorias (N. de la R: 2-1 rumbo a Francia 1998 y 3-1 camino a Corea del Sur-Japón 2002, ambos en Lima)”. Miguel Miranda, ex arquero de Perú, sonríe y recuerda con júbilo sus partidos contra Chile jactándose de la positiva racha ya descrita.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el ex seleccionado adelantó el partido que la Roja y Perú jugarán este viernes 13 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Bajo esa línea, resaltó las ausencias de Gary Medel, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. “Sin dudas son bajas importantes para Chile. Veo disminuido a Chile, pero tienen jugadores de categoría y nadie se puede confiar ni decir que ya lo ganó, es imposible. Cuando es un partido de selección, todo es complicado para cualquiera. Tengo la esperanza de que Perú haga un buen parte y ganemos, pero es complicado”, sostuvo.

“Cada partido es diferente, es otra historia y las estadísticas lo dice. Las estadísticas están para romperse y acá me gustaría que ganemos”, complementó el otrora guardavallas de Sporting Cristal, quien abordó el factor de la localía sin público debido a la emergencia sanitaria del coronavirus. “Otra de las cosas que están viviendo todas las selecciones es que no hay público. Ir a jugar a Chile era una presión increíble, hoy todos juegan en las mismas condiciones. Para mí son amistosos por tres puntos porque no hay gente”, expresó.

Pese a lo anterior, Miranda reconoció que la presión siempre estará sobre los visitantes. “Igual influye la presión. Quizás a los jóvenes no mucho porque están acostumbrados, pero entre los 11 siempre hay uno que anda medio nervioso o puede fallar. Es brava la presión, sobre todo para el árbitro cuando la gente lo presiona para los cobros. Que no esté el público chileno es una baja tremenda“, cerró.