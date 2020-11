Revisa la programación de la fecha 18 del Campeonato Nacional

Este viernes arranca la segunda rueda del Campeonato Nacional (o la fecha 18 si lo estima conveniente) y lo hará con un partido más que atractivo: Everton versus O’Higgins.

Los viñamarinos figuran en la octava posición con 26 puntos y una victoria los ubicaría en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que los celestes son penúltimos con sólo 12 unidades.

Revisa el resto de la programación a continuación.

Viernes 13 de noviembre

13:30 | Everton vs. O’Higgins | Estadio Sausalito

Sábado 14 de noviembre

11:00 | Palestino vs. Colo Colo | Estadio Municipal de La Cisterna

16:00 | Deportes Iquique vs. Curicó Unido | Estadio Tierra de Campeones

18:30 | Unión Española vs. Unión La Calera | Estadio Santa Laura

21:00 | Audax Italiano vs. Coquimbo Unido | Estadio Bicentenario de La Florida

Domingo 15 de noviembre

11:00 | Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta | Estadio Ester Roa Rebolledo

16:00 | Deportes La Serena vs. Huachipato | Estadio La Portada

18:30 | Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers | Estadio Nacional

21:00 | Universidad Católica vs. Cobresal