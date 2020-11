“La copa del Rey”: Así se prepara Arturo Vidal en la previa del Chile vs. Venezuela

El volante del Inter de Milán, el chileno Arturo Vidal, ya se prepara para lo que será el duelo de la Roja ante Venezuela por la cuarta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, donde la selección chilena buscará llevarse una victoria de tierras llaneras.

En ese sentido, el “King” fiel a su estilo publicó en la madrugada de este martes una historia en su cuenta de Instagram personal con una foto de él, con la canción de Don Omar, “La Copa”, que habla de demostrar y de qué está hecho.

“Me verán vencer y ser el campeón aquél, que como no ganó su mayor galardón me coronaron como el Rey“, es parte de la estrofa que subió el formado en Colo Colo.

Cabe señalar que, Arturo Vidal y la Roja se medirán a las 18 horas de nuestro país ante Venezuela por la cuarta fecha de las Clasificatorias.