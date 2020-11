Un nuevo aniversario del último partido de Sampaoli en la Roja y el “gran escape” de Sergio Jadue

El 17 de noviembre de 2015 es una fecha que quedó marcada a fuego en la historia del fútbol chileno, pero de manera negativa. Ese día la Roja no sólo perdió 3-0 ante Uruguay en Montevideo por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018, sino que además Jorge Sampaoli le dijo adiós a la Selección.

Sin embargo, no fueron los únicos hechos que enlodaron esa jornada. Revísalos a continuación.

Reencuentro Cavani-Jara

Tras el polémico “dedo” que terminó con la expulsión del charrúa y el castigo “por oficio” para el chileno en la Copa América de Chile, Edinson Cavani y Gonzalo Jara se reencontraron esa noche. ¿Qué sucedió? Hicieron las paces. “Jara me pidió disculpas por todo lo que me había dicho, ya fue el tema Yo le dije que estaba todo bien y que tuviera suerte. No deja ninguna enseñanza seguir hablando del tema”, dijo en dicha oportunidad el oriental.

El gesto de Eduardo Vargas a la barra uruguaya

Luego de ser reemplazado por Fabián Orellana a los 81 minutos, Eduardo Vargas abandonó la cancha bajo una fuerte pifiadera de la barra uruguaya. Aún “caliente”, reaccionó y levantó el dedo medio de la mano izquierda en dirección a la tribuna. Antes de irse a camarines, realizó otro gesto hacia la galería norte. Si bien ofreció las disculpas del caso, fue sancionado “de oficio” por dos fechas y una multa monetaria.

Jorge Valdivia expulsado por “ofensivo y grosero”

Mientras Uruguay celebraba el 3-0 obtenido ante la Roja, Jorge Valdivia protestó con todo y encaró al árbitro Wilmar Roldán, quien le mostró de manera inmediata la tarjeta roja. Días después se dilucidó todo: el chileno insultó en duros términos al colombiano. “Está todo en el informe, fue expulsado por emplear lenguaje ofensivo y grosero”, aseguró el juez. La FIFA fue implacable y le dio cuatro fechas de sanción al “Mago”.

El último partido de Jorge Sampaoli

La caída 3-0 ante Uruguay significó el adiós de Jorge Sampaoli de la Roja. El casildense cerró en Montevideo un brillante ciclo donde dirigió 44 partidos con 27 victorias, ocho empates, nueve derrotas (68%) y logró la obtención de la primera Copa América en la historia de la Selección.

Sergio Jadue y un caótico escape a Estados Unidos

Mientras Chile caía inapelablemente ante Uruguay en el Estadio Centenario, Sergio Jadue llegó al aeropuerto de Santiago acompañado de su familia y viajó hasta Estados Unidos para colaborar con el FBI en medio de las investigaciones por el “FIFAGate”. “Me voy de vacaciones unos meses…”, dijo el ex dirigente calerano. Así, el calerano bajaba la cortina de su mandato en la ANFP y comenzaba su estancia de casi cinco años en suelo estadounidense a la espera de la sentencia por lavado de activos y corrupción.