Quinteros y su expulsión ante Palestino: “Me excedí en el reclamo; no actué bien”

La derrota 3-1 ante Palestino no sólo dejó penúltimo del Campeonato Nacional a Colo Colo, sino que le generó otro problema: la posible sanción al técnico Gustavo Quinteros, quien fue expulsado. De hecho, el informe del árbitro Juan Lara fue lapidario: “Cobra lo que tienes que cobrar, concha de tu madre (sic)” fue la frase que podría darle un castigo mayor.

Durante este miércoles el DT albo se refirió al asunto y mostró su arrepentimiento. “Fue un momento no grato, me excedí en el reclamo, la jugada me quedó grabada cuando la tenía Costa y me equivoqué. Le ofrezco disculpas al árbitro, (él) para la pelota cuando Palestino tenía la pelota. No actué bien y no tuve intención de ofender“, sostuvo.

El argentino-boliviano, además, abordó el tema de las lesiones que han golpeado al “Cacique” en las últimas semanas. “Casi nunca hemos tenido a Blandi o Matías Fernández, se lesionó Bolados, Mouche y dependíamos mucho de la actuación de Costa o Suazo para organizar el fútbol. Valencia lo usamos de extremo y a veces fue generador. Necesitas tener a todo el plantel para tener variantes en la elaboración, ese fue el problema. Ahora recuperamos a Mouche y Matías Fernández”, expresó.