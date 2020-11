“Clavito” Godoy dejó a Elías Figueroa por sobre Arturo Vidal: “No se pueden comparar las épocas”

Uno de los grandes debates de los últimos años es saber si el volante del Inter de Milán, Arturo Vidal, es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Sus números, en los equipos que ha jugado y sus títulos lo encaminan como el mejor de todos los tiempos.

El cetro lo pelea palmo a palmo con Elías Figueroa, quien es considerado como uno de los mejores defensas del mundo de la historia.

En ese sentido, el entrenador Hernán “Clavito” Godoy se sumó al debate y dejó a “Don Elías” por sobre el “King”.

“Arturo no es más que Elías. Todos dicen que es un súper goleador, pero es porque ahora se hacen más partidos. La Selección no jugaba tanto, no se pueden comparar las épocas, nosotros jugábamos contra Pelé y grandes jugadores”, afirmó el otrora DT de Santiago Morning en Deportes en Agricultura.

“En mi época de jugador, en Santiago Wanderers, nos tocaba jugar partidos y campeonatos muy duros y fuertes”, cerró.