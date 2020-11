Ricardo Dabrowski y la mala campaña alba: “No me imagino a Colo Colo en Primera B”

Por primera vez en siete años Colo Colo es colista de Primera División. La victoria 2-1 de Deportes La Serena sobre Cobresal relegó a los albos al último lugar y este jueves están obligados a vencer a Audax Italiano en el Estadio Monumental para tener un poco de alivio.

Ricardo Dabrowski, ex delantero y campeón de la Copa Libertadores 1991, dialogó con Deportes en Agricultura y a pesar de la mala campaña, ve difícil la opción de que el “Cacique” descienda a Primera B. “Allá en Argentina descendió River Plate, San Lorenzo, Independiente y Racing Club, pero habían otras circunstancias. No me quiero imaginar ese escenario porque sería catastrófico“, sostuvo.

“Por lo que yo veo, es que esto no es de hace un par de partidos, viene de hace mucho tiempo; por lo menos son dos años o dos años y medio. En todo caso Colo Colo, juegue contra el equipo que juegue, siempre va a tener la presión porque obviamente se le exigirá más. No me imagino ese escenario (de descender a la B), no me lo imagino“, complementó el “Polaco”, quien recordó el difícil momento que vivió en Macul como jugador en 1988.

“El poco descanso y la poca preparación hizo que tuviéramos una primera rueda del torneo que fue muy mala, muy mala en cuanto a sumatoria de puntos. No te daban ganas de salir de tu casa porque sentías esa vergüenza que no podías perder. Salimos adelante y ese año ganamos la Copa Chile y tuvimos una segunda rueda muy buena. Cuando empezamos el torneo de 1989, lo hicimos con mejor pie y preparado”, cerró.