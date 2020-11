Revisa la programación de la fecha 20 del Campeonato Nacional

Este sábado comenzará la fecha 2o del Campeonato Nacional y lo hará con el partido entre Coquimbo Unido y Unión La Calera en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El conjunto visitante, en caso de conseguir un triunfo, quedará como líder a la espera de lo que haga Universidad Católica frente a Deportes Antofagasta en San Carlos de Apoquindo.

Aquí puedes revisar la programación completa.

Sábado 21 de noviembre

19:15 | Coquimbo Unido vs. Unión La Calera | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Domingo 22 de noviembre

10:30 | Palestino vs. Deportes La Serena | Estadio Municipal de La Cisterna

19:15 | Everton vs. Universidad de Chile | Estadio Sausalito

21:30 | Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta | Estadio San Carlos de Apoquindo

Lunes 23 de noviembre

17:00 | Deportes Iquique vs. Cobresal | Estadio Tierra de Campeones

19:15 | Universidad de Concepción vs. Huachipato | Estadio Ester Roa Rebolledo

21:30 | Unión Española vs. O’Higgins | Estadio Santa Laura

Martes 24 de noviembre

21:30 | Audax Italiano vs. Santiago Wanderers | Estadio Bicentenario de La Florda

Martes 25 de noviembre

18:00 | Colo Colo vs. Curicó Unido | Estadio Monumental