Miguel Ángel Mujica, presidente reelecto del COCh: “Creía que era obvio que tenía que seguir en el cargo”

Durante este fin de semana se realizaron las votaciones del Comité Olímpico Chile (COCh) y Miguel Ángel Mujica fue reelecto. La lista del presidente derrotó 43-12 a la que lideraba Jorge Pino, timonel de la Federación de Voleibol.

El dirigente conversó este lunes con Deportes en Agricultura y entabló los desafíos de su segundo período al mando de la entidad. “Recibía los llamados de las Federaciones que me preguntaban si iba a ir a la reelección. Yo les decía que tenía la intención, sobre todo pensando en Santiago 2023… Iniciamos el camino con Neven (Ilic) el 2017 y cuando él renunció y asumí la presidencia, creía que era obvio que tenía que seguir en el cargo. Tenía el respaldo, pero no me aventuré“, sostuvo.

El directivo, además, abordó el próximo reto que tendrán los atletas del Team Chile. “Tokio 2021 va con o sin vacuna. En ese sentido me quedo tranquilo porque los japoneses son muy estrictos, a lo mejor las pruebas serán sin público o público japonés; desde el punto de vista Tokio 2021 va sí o sí”, expresó.

Mujica, además, destacó el progreso de los deportistas de alto rendimiento. “Los 250 deportistas de alto rendimiento están en proceso de ir a los JJ.OO, en procesos de clasificación. De esos 250, a la fecha, se incrementaron en 642 deportistas de alto rendimiento que están entrenando. Estamos tranquilos“, manifestó.