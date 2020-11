Celso Ayala y la delicada situación de Colo Colo: “Hay cosas que no andan bien, pero aún tiene tiempo de dar vuelta la situación”

Con sólo 17 puntos de 57 posibles, Colo Colo es colista del Campeonato Nacional y si la competición terminara hoy, descendería a la Primera B de manera inédita. Por ese motivo, derrotar a Curicó Unido este miércoles en el Estadio Monumental asoma como obligación para así no perderle pisada a sus “rivales directos” en la lucha por la permanencia como lo son Deportes La Serena, O’Higgins y Palestino.

Celso Ayala, ex defensa y campeón con los albos en 2006, habló con Deportes en Agricultura y comentó el delicado pasar que vive la institución de Macul. “Colo Colo es muy grande para estar atravesando una situación de esta naturaleza. Evidentemente hay cosas que no andan bien, tiene que haber algo que no funcione para que esté en esta situación. En su momento yo no entendía cómo River Plate pudo descender, se hicieron las cosas muy mal y cuando las cosas se hacen muy mal, llega un momento en que ya no tiene retorno y las cosas se pagan caro”, sostuvo.

“Colo Colo aún tiene tiempo para dar vuelta eso, hacer una análisis importante y grande para ver que se está haciendo mal“, complementó el paraguayo, quien se puso en la situación de una eventual pérdida de categoría del “Cacique”. “Siempre digo que no es necesario descender para poder hacer las cosas bien. Es un punto límite que un club tan grande como Colo Colo no debe pasar. Deportivamente es muy difícil e inentendible que un equipo, que siempre está arriba y peleando campeonatos, viva esta situación. Es un golpe muy duro para la gente“, expresó.

El otrora zaguero, quien descendió con Atlético Madrid en la temporada 1999-2000, detalló las consecuencias de dicho fracaso deportivo. “Afecta mucho. No es lindo ni bueno descender, para nada. Ni para los jugadores, dirigentes o la gente que lo siente mucho más. Colo Colo es un club que está acostumbrado a darle campeonatos a su gente, que siempre está en una copa internacional. Anímicamente (descender) le afecta a todo el mundo. No es bueno porque, en el transcurrir de esas cosas, uno ve que no tiene retorno. Tampoco es necesario descender para hacer las cosas bien”, cerró.