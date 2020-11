“Si Colo Colo desciende, la Primera B será una categoría más que importante”

¿Se imagina a Colo Colo en Primera B? Esa pregunta descolocó a Celso Ayala, ex defensa y campeón con los albos en el torneo de Apertura 2006 bajo la tutela de Claudio Borghi en una época distinta a la actual.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el guaraní se puso en el escenario de un posible descenso del “Cacique” y como esto podría cambiar la mirada hacia la segunda categoría del fútbol chileno. “El hecho de un posible descenso no le va a sacar su estatus (a Colo Colo). Si suponemos que ocurra eso, también será un boom como ocurrió en Argentina con River Plate que movió a toda la B porque estaba en esa categoría, pero justamente fue porque (River) es grande, tiene mucho nombre y era inexplicable”, dijo.

“Si pasa eso (descenso de Colo Colo), la Primera B será una categoría más que importante porque estará Colo Colo“, complementó el ex zaguero, quien aseguró que ni una eventual caída de división le quitará relevancia al cuadro de Macul.

“El estatus no lo perderá, pero sí queda una mancha la cual los archirrivales aprovecharán. Así pasa en Argentina con las cargadas de Boca Juniors a River Plate, pero el estatus de Colo Colo no se borrará ni como equipo ni institución. Eso no se lo sacará nadie“, sostuvo.

De todas maneras, el ex seleccionado ve complejo que se repita lo emulado por River Plate. “Es difícil saber si ocurrirá lo mismo, pero no es necesario atravesar ese momento para poner la casa en orden. No me parece que hoy se tenga que acomodar con lo que hizo River Plate en el descenso. No está bien, de hecho descender no está bien“, sentenció.

Los albos son colistas con 17 puntos y este miércoles enfrentarán a Curicó Unido en el Estadio Monumental con la obligación de ganar y acercarse a sus rivales directos en la lucha por la permanencia.