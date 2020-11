Marcelo Bielsa y muerte de Diego Maradona: “Para nosotros fue y seguirá siendo un ídolo”

Marcelo Bielsa, técnico del Leeds United de la Premier League, se sumó a las condolencias por el fallecimiento de Diego Maradona.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el rosarino mostró su pesar por la triste noticia. “Fue inmejorable. Para nosotros fue y seguirá siendo un ídolo, que ya no esté nos da muchísima pena“, sostuvo.

“La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros“, complementó el “Loco”.

💬 “He was for us and will continue to be an idol” Marcelo on the passing of Diego Maradona pic.twitter.com/WkVPa4HUpg

— Leeds United (@LUFC) November 26, 2020