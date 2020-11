Peter Shilton, la “víctima” de la “mano de D10S”: “Me puso triste la muerte de Maradona, pero nunca me pidió perdón”

Sin duda que una de las jugadas más icónicas en la carrera de Diego Armando Maradona fue la “mano de D10S” contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 y que tuvo un significado de “revancha” para Argentina por lo ocurrido en la Guerra de Las Malvinas.

Peter Shilton, arquero que sufrió dicha maniobra, habló con Daily Mail y mostró su pesar por el fallecimiento del “Barrilete Cósmico”. “Mi vida siempre ha estado muy vinculada a Maradona, aunque no de la forma en que me hubiese gustado, pero estoy muy triste por conocer la noticia de su muerte. Fue el mejor jugador contra el que jamás me enfrenté”, dijo.

Sin embargo, el histórico ex guardavallas demostró que la herida no está cerrada y reveló “la deuda” del trasandino. “Saltó contra mí en un balón colgado y, sabiendo que no podría llegar con su cabeza, le dio un puñetazo para mandarla al fondo de la red. Una falta clara. Trampa. Mientras corría a celebrarlo, miró atrás un par de veces a ver qué hacía el árbitro porque sabía lo que había hecho. Todo el mundo lo sabía menos el equipo arbitral”, expresó.