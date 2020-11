Seguidores chilenos se despidieron de Diego Maradona en el día de su sepultura

La muerte de Diego Armando Maradona desencadenó una serie de homenajes en el mundo, desde su natal Argentina hasta Italia, pasando por Chile, donde el “Diez” también tiene fieles seguidores.

A pesar de su polémica vida, fanáticos reconocen a Maradona como un ídolo del fútbol a tal punto de llorar su muerte o coleccionar todo aquello que esté relacionado al argentino.

Fernando Herrera se define a sí mismo como uno de los principales coleccionistas del jugador en Chile. El joven, que vive en Santiago, detalló que comenzó a recolectar artículos en los años 80, “inculcado por su papá”.

Herrera señaló que al principio coleccionaba álbumes en el colegio y después continuó con camisetas, libros, revistas, artículos y cualquier cosa relacionada con el deporte y, en especial, con Maradona; muchos de estos elementos fueron adquiridos en ferias, mercados persas, entre otros.

“Un día me encontré con que tengo, yo creo, una de las colecciones más importantes en el país y estoy orgulloso de todo lo que he juntado, gracias a la ayuda de mi familia y de todos los que alguna vez me han ayudado en este vicio”, explicó.

El chileno añadió que tiene “desde pantuflas hasta la copa del mundo, que es uno de los tesoros más preciados que tengo. Y cualquier artículo relacionado con el Mundial de México 86, son los que le tengo más cariño, y tiene más importancia, porque fue el mundial, por lo menos para mí, más importante, donde un jugador se echó el equipo al hombro y creo que prácticamente lo ganó solo”.

Sobre la muerte del ‘Pelusa’, Herrera afirmó que fue una noticia “fuerte”, que “llegó de manera repentina”, pero reconoció “que Maradona no estaba bien. Se notaba desgastado, con problemas claramente, había estado internado, se le veía ya desgastado” y le sorprendió que se fuera de este plano a la edad de 60 años, porque quizá “no se haya cuidado lo que debería haberse cuidado”.

“Qué le vamos a decir a Maradona, si desde el primer día de su vida el fue como quiso, eligió ser el número 1 y eligió esta vida. Así que, por ese lado, hay que quedarse tranquilos de que el dio todo por el fútbol y nos entregó alegrías a los que somos fanáticos”, afirmó.

Fernando aseguró que la “mano de Dios” será “recordado todos los días”. Y, precisamente, “La Mano de Dios” es la frase que se lee en el frontis de la caseta del reconocido “Maradona porteño”, quien lleva más de 35 años vendiendo y cuidando automóviles en Caleta Portales.

Luis Alberto Valenzuela es reconocido en la comuna de Valparaíso por su destacada caracterización del futbolista, debido a su parecido en la baja estatura y su cabello enrulado, que acompaña con una franela de la albiceleste.

“Que Dios me lo cuide en el cielo y que me de hartas bendiciones a mi porque yo voy a sacar la cara por él aquí en el puerto, en Valparaíso, siempre. Me voy a morir aquí yo, dando la cara por Maradona”, expresó.

A pesar de su tristeza, Valenzuela también manifestó su alegría porque la leyenda del fútbol será recordado por todas las generaciones, tal y como demostró un pequeño, que cuando se enteró de la noticia sacó su franela al balcón de su casa en Iquique y rindió un sentido homenaje al jugador “Eterno”.

Finalmente, un grupo de personas que se acercaron hasta la Embajada de Argentina Chile, donde ondeaba la bandera a media asta, para dejar flores y velas en honor al astro, cuyo cuerpo fue enterrado esta tarde en el cementerio de Bella Vista en Buenos Aires.