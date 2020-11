Homenaje de Lionel Messi a Diego Maradona generaría pugna entre Nike y Adidas

Una de las imágenes simbólicas del fin de semana fue el homenaje de Lionel Messi a Diego Maradona. Barcelona goleó 4-0 al Osasuna por La Liga y la “Pulga” anotó el último tanto, instancia en la cual lució la camiseta de Newell’s Old Boys con la dorsal ’10’, la misma que usó en los ’90 el fallecido astro trasandino.

Justamente el gesto del rosarino podría generar una pugna comercial entre Adidas y Nike. ¿El motivo? Más allá de sus zapatos, el capitán de la “Albiceleste” no puede mostrar ningún otro elemento alusivo a la marca alemana debido al contrato que los catalanes mantienen con la empresa estadounidense. Por este motivo, el club español arriesga una multa de 3.000 euros.

“(Messi) no debió haberlo hecho. Al menos, debió haber tapado las marcas. Hay que ser profesional en las buenas y en las malas. No cambiaba nada si tapaba las marcas, el homenaje estaba hecho“, dijo Guillermo Ricaldoni, director de We Are Sports y especializado en márketing deportivo, en diálogo con La Nación.

“Debió haber mantenido además un respeto por la institución para la cual trabaja. Tal vez tenía otras alternativas, como usar la camiseta de la Selección”, complementó el profesional, quien de alguna manera le dio la “razón” a Messi. “La de Newell’s sería la que tenía a mano y evidentemente tiene un significado especial para Lionel. La pasión no entiende de razones y, ante la muerte se perdonan cosas“, cerró.

