Cristián Aubert, presidente de Azul Azul: “Tenemos la intención y disposición para que Montillo siga el 2021 en la U”

Cristián Aubert, presidente de Azul Azul, conversó con Deportes en Agricultura respecto al tema que remeció el ambiente en el Centro Deportivo Azul durante las últimas horas: el anuncio de Walter Montillo, quien en diálogo con radio ADN sostuvo que no renovará con Universidad de Chile.

“Lo de ayer (lunes) fue una sorpresa porque no esperaba que Walter tuviera esa conversación y creo que hay una información que se transmite en la entrevista que quizás es bueno poder clarificar para que se pueda entender cuál es el proceso, estrategia o plan que se usa en los clubes de fútbol cuando se quiere contratar y renovar contratos con jugadores. En el caso particular de esta temporada, se nos sumó una variable adicional que, en otras ocasiones, podía ser que no pasara y se relaciona en los tiempos con la llegada de un nuevo técnico”, sostuvo.

“Lo que el club ha hecho con el representante del jugador en su momento es pedirle un poco de tiempo para tener un mayor feedback de parte del cuerpo técnico y de todo el plantel en general, no sólo de un jugador en particular para pensar en lo queda del campeonato y en el 2021″, complementó el directivo, quien se abrió a la posibilidad de negociar la renovación de la “Ardilla”.

“Nosotros como club en ningún momento decidimos ni cerramos la puerta a una eventual renovación con Walter. Lo que conversamos con su representante es que nos diera un poco de tiempo para ver la condición y manera en la cual podíamos llevarlo adelante. Existen tiempos y procesos, el club tiene políticas en las contrataciones y renovaciones”, expresó.

Bajo ese parámetro, el dirigente manifestó sus deseos de que el argentino siga en los universitarios. “El club nunca ha buscado evaluar a Walter para ver si le renovamos o no. Hay un análisis del plantel para ver qué pasará más adelante. Nosotros tenemos la intención y disposición de seguir contando con Montillo para el 2021. Nosotros como club estamos haciendo lo posible para mantenerlo y estamos haciendo nuestro esfuerzo para ayudarnos entre los dos y que los tiempos calcen”, explicó.