Jorge Valdivia se realizó los exámenes médicos y está “a detalles” de sellar su regreso a Colo Colo

Jorge Valdivia regresa a Colo Colo. Luego de 10 meses en el fútbol mexicano, el “Mago” tendrá su tercera etapa en Macul con la misión de sacar al equipo del último lugar del Campeonato Nacional.

Durante la mañana de este martes, acudió a una clínica deportiva a realizarse los exámenes médicos de rigor y sólo detalles lo separan de firmar el contrato que lo unirá con los albos por lo que resta de temporada.

“Todavía no vuelvo. (Faltan detalles) los normales no más. No puedo (hablar), saben que no puedo“, dijo a la salida del recinto.