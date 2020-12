¿Adiós a la U? Montillo agradeció el cariño de los hinchas: “Lo único que pido es que sigan alentando”

Durante el lunes, en diálogo con radio ADN, Walter Montillo reveló que no continuará en Universidad de Chile al término de la temporada. “Tengo una decisión tomada, es no renovar. Esto es una bomba, pero prefiero que sea ahora para que después podamos concentrarnos en lo que es el torneo”, dijo.

La postura del volante remeció la interna universitaria y en conversación con Deportes en Agricultura el presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, expresó que en los próximos días se reunirá con él. “Nosotros tenemos la intención y disposición de seguir contando con Montillo para el 2021. Como club estamos haciendo lo posible para mantenerlo”, sostuvo.

Lo cierto es que todo lo anterior movilizó a los hinchas estudiantiles, quienes llegaron al Centro Deportivo Azul la mañana de este miércoles para mostrarle su apoyo a la “Ardilla” y criticar la gestión de la concesionaria con cánticos, lienzos y banderas.

Luego de la práctica con miras al Clásico Universitario del domingo, el argentino salió del recinto y habló con los barristas para explicar las razones. “Me gusta ir de frente. Para que se queden tranquilo, no es un tema económico. Mis hijos ya entienden, los que me conocen saben lo que yo hice la vez anterior y en esta para volver. No soy dueño de la verdad, tengo 36 años y tengo que rendir siempre. Cada uno puede tomar decisiones. Esto tendría que haber sido de otra forma”, manifestó.

Montillo continuó con su discurso y, en palabras que sonaron a despedida, agradeció el cariño de los fanáticos. “Le pido nuevamente disculpas a los hinchas. Lo único que pido es que sigan alentando, estamos en una complicada situación. El año pasado no fue bueno para nosotros y yo quería que le fuera bien. Por eso dejé todo de lado para venir acá”, cerró.

(Video: twitter @cavigol7)