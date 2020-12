Hermana de Diego Maradona en picada contra las hijas del “Pelusa”: “Lo abandonaron, no iban nunca a verlo”

Luego de la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, siguen las reacciones y respecto al fallecimiento del ídolo trasandino en relación a su familia. Durante este martes, una de sus hermanas atacó a sus hijas, Dalma y Giannina.

“Ellas lo abandonaron, no iban a verlo nunca. Nosotros nada más lo veíamos. Pregúntenle a las hojas a ver cuándo lo vieron, nunca nos encontramos con ella. Jana estaba más presente que ellas. Verónica también iba con Dieguito Fernando en este último tiempo”, dijo Ana Maradona.

Pero eso no fue todo, ya que, en el programa del otro lado de la cordillera, Las Ángeles de la Mañana, la familiar de “D10S” se fue contra la ex esposa del comentarista de ESPN, Diego Latorre, Yanina.

“¿Qué yo cobraba por estar con mi hermano? ¿De dónde sacó eso? Si yo hubiese recibido algo, tendríamos que tener un aire y no deber deudas de las expensas, y eso lo puedo comprobar. Mis hijos y los de mi hermana nadie vive de Diego”, afirmó.

“Él era muy generoso, a veces nos regalaba algo, pero nada más. Nunca vivimos de él. Sin él, no hubieran sido nada. Que se queden callados y no nos entierren a nosotros, que sí tenemos dolor, no como ellos por el testamento. A nosotros nunca nos interesó eso”, cerró.