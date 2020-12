Marcelo Bielsa llegó a la final del “The Best” y competirá con los campeones de Inglaterra y Europa

Durante este viernes la FIFA reveló las ternas de las categorías del premio “The Best“, ceremonia que galardona a los y las mejores técnicos, jugadores y goles de la temporada.

Bajo ese argumento Marcelo Bielsa, técnico del Leeds United, dio la gran sorpresa y se convirtió en uno de los finalistas en la arista “Mejor técnico del año”. El ascenso y regreso del cuadro de Yorkshire del Oeste a la Premier League luego de 16 años le permitió al rosarino ir por el premio.

Eso sí, la tarea para llegar a lo más alto será titánica. ¿Sus contendores? Jürgen Klopp, actual ganador del trofeo y campeón del torneo inglés junto al Liverpool y Hans-Dieter Flick, quien logró cinco títulos con Bayern Múnich, entre ellos la Bundesliga, Copa de Alemania y la UEFA Champions League (triplete).

La premiación se realizará el 17 de diciembre en un formato distinto debido a la pandemia del coronavirus.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men’s Coach 2020 🏆

🇦🇷 Marcelo Bielsa

🇩🇪 Hans-Dieter Flick

🇩🇪 Jurgen Klopp#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/v2hLWhQFD2

— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020