Prestigioso diario inglés le dio otro reconocimiento a Christiane Endler

Suman y siguen los reconocimientos para Christiane Endler. A las nominaciones para el The Best de la FIFA, al equipo ideal de la UEFA y del año de la FIFpro, durante este viernes el diario The Guardian la eligió como la mejor arquera de la temporada.

El prestigioso medio inglés elaboró una lista con las 100 jugadoras más destacadas del 2020 y la nacional figura en el puesto 22 por encima de algunas de sus contendoras en los premios anteriormente nombrados.

“Está en una carrera impresionante con el PSG de ocho juegos sin encajar, organizando su defensa y asegurando que sus reflejos sean tan agudos como siempre cuando se le pide. Es excelente con los pies, con la mejor precisión de pase de cualquier portera, pero también con uno de los mejores porcentajes de atajadas”, sostuvo la editorial del periódico.

