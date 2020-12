Se entrampó la renovación de Pablo Mouche en Colo Colo: “No hemos tenido ningún tipo de contacto ni con los dirigentes ni nadie”

Colo Colo no sólo vive un momento difícil al interior de la cancha –colista con 18 puntos en el Campeonato Nacional– sino que deberá resolver el tema contractual de algunos jugadores cuyo vínculo termina el 31 de diciembre. Si no acuerdan en este punto quedarán libres y se perderán el final de la competición.

Uno de ellos es Pablo Mouche, cuyo representante es Darío Bombini quien conversó con Deportes en Agricultura y explicó la situación del zurdo. “La situación no es fácil. Se acercan las fechas y no hemos tenido ningún tipo de contacto ni con los dirigentes ni nadie en especial. Es una situación compleja que está en stand by“, dijo.

El empresario, además, lamentó la renuncia del director deportivo Marcelo Espina y abordó el lienzo colgado en el Estadio Monumental alusivo al ex Boca Juniors. “Marcelo Espina siempre se comportó correctamente y como un caballero. Es una lamentable noticia… y el tema de la bandera, dice que “lo sabemos todo”, pero yo sé algunas cosas más y las tengo claras”, expresó.

Bajo ese punto, Bombini reconoció que muchas veces buscó conversar con los dirigentes de Blanco y Negro, pero sin éxito alguno. “Cuando el ida y vuelta se hace complicado, es muy difícil saber qué piensa el otro sobre todo si no lo puedes mirar a los ojos. Yo no hablo por Zoom, no he podido viajar y es muy difícil cuando no tienes a la persona frente a frente porque no sabes que piensa. Como no hubo ningún tipo de inquietud o señal para que Pablo continúe en Colo Colo, la respuesta es que Pablo estuvo esperando mucho tiempo esperando esa situación“, justificó.

“La prioridad de Pablo es Colo Colo. Puedo asegurar que no hubo ningún interés de Universidad Católica, ni siquiera conversaciones al respecto, pero no nos cerramos a nada”, sumó el trasandino que también detalló los sacrificios hechos por Pablo Mouche en los meses que estuvo bajo la Ley de Protección del Empleo. “Cuando yo dijo qué todo, es porque sé un montón de cosas que pasaron con Pablo en estos años. Siempre estuvo comprometido con el equipo, estuvo seis meses sin cobrar y tuvo que pagar el arriendo desde su bolsillo. Si todo esto no es compromiso… Entiendo que puedes tener un mal partido, pero el compromiso y la seriedad de Pablo con Colo Colo ha sido impecable“, sentenció.