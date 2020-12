Arquero de La Calera y acusaciones de suplantación de identidad: “No tuve nada que ver”

El portero de Unión La Calera, Alexis Martín Arias, se refirió a las acusaciones en su contra, por una supuesta suplantación de identidad en un examen PCR para dar negativo a COVID-19, previo al duelo de vuelta con Junior por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conversación con La Cuarta, Arias afirmó que “nunca tuve nada que ver con una supuesta suplantación o algo que se le parezca, ¡nunca!”

“Es más, he sido objeto de más de 10 análisis para Covid-19 y siempre me he sometido a todos los protocolos que se determinaron para esta enfermedad”, agregó.

El portero aseguró no comprender “la necesidad que tendría de hacer una cosa así, cuando me habilitó la comisión técnica de la liga y de la Conmebol”.

Además, el argentino anunció que “estoy hablando con mis abogados para tomar todas las medidas penales, para así limpiar mi nombre y perseguir a todos quienes han mostrado mi historial clínico, porque eso está prohibido por ley”.

En el mismo sentido, recalcó que “me involucraron en hechos muy graves, porque decían que ponía en peligro a mis compañeros o a otras personas y yo ya tenía estudios de sangre, antígeno y cardíacos de que no era contagiante”.

“Quiero que se investigue. No puede ser que una persona diga ‘a’ o ‘b’ y no le pidan algo que lo identifique, porque pone en peligro a todos”, complementó.

Cabe recordar que la Comisión Médica que investiga este caso y la propia Conmebol entregaron su respaldo al portero calerano, asegurando que no existe evidencia de las acusaciones que se le realizaron.