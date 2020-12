Charles Aránguiz y Bayer Leverkusen ya tienen rival en la próxima ronda de la UEFA Europa League

Durante este lunes en la sede de la UEFA, situada en la ciudad suiza de Nyon, se realizó el sorteo de los dieciseisavos de final de la Europa League, torneo que cuenta con la presencia de Charles Aránguiz como único representante nacional.

En dicha instancia Bayer Leverkusen, club donde milita el volante, se enfrentará al Young Boys de Suiza. El duelo de ida se disputará el 18 de febrero mientras que la vuelta está programada para el 25 de del mismo mes siempre y cuando el escenario sanitario así lo permita.

Estos son los otros compromisos.

