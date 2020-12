Diferencias con Mosa y Quinteros: así fueron los últimos días de Marcelo Espina en Colo Colo

Información de Cristián Caamaño

Colo Colo ha vivido uno de las peores temporadas de su historia. Con 22 puntos de 72 posibles, marcha último del Campeonato Nacional y es serio candidato a pelear la permanencia. Si esto no fuese suficiente, los problemas mostrados en la cancha también han repercutido de sobremanera en el ámbito dirigencial.

Así al menos lo graficó la renuncia de Marcelo Espina como director deportivo hace algunos días. A través de una carta publicada en las redes sociales, explicó los motivos de su decisión. “Los que me conocen saben que renunciar a un sueño, por difícil que parezca, no es algo que me caracterice. Nadie es ni debe ser más importante que el club. En mi caso, ya no contaba con la confianza para seguir ejerciendo mi cargo y dar un paso al costado me pareció lo más sensato“, dijo.

Sin embargo, los últimos días del “Calamar” en Macul fueron bien convulsionados, a tal punto que incluyeron sendas discusiones con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, como también el técnico Gustavo Quinteros.

