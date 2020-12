El coronavirus le dio un golpetazo al Santiago Prix de Fórmula E

Durante la segunda quincena de enero de 2021 se debía disputar el Santiago E-Prix de la Fórmula E en el Parque O’Higgins, válido por la primera fecha del campeonato mundial. Sin embargo, la fiesta tuerca deberá esperar.

¿El motivo? Durante este martes se oficializó la suspensión de la competencia tras la aparición de una nueva cepa del Covid-19 en Reino Unido y que en los últimos días llegó a otros países.

“En consulta con la Municipalidad de Santiago, el Santiago E-Prix ha sido pospuesto. Las carreras ya no tendrán lugar como una fecha doble en los días 16 y 17 de enero, y estamos trabajando con la ciudad para determinar fechas en que las carreras puedan llevarse a cabo durante el 2021″, sostuvo el organismo mediante un comunicado.

In consultation with the Santiago municipality, the #SantiagoEPrix has been postponed.

The races will no longer take place as a double-header on January 16 and 17 and we are working with the city to finalise dates on which to stage the races later in Q1 of 2021. pic.twitter.com/l4mERGpU0K

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) December 22, 2020