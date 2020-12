“Podría haber estado dirigiendo”: Pellicer reveló lo cerca que estuvo de llegar a un grande del fútbol chileno

Jorge Pellicer, técnico nacional y comentarista deportivo, conversó con Deportes en Agricultura y reveló lo cerca que estuvo de llegar a un grande del Campeonato Nacional.

“Yo podría haber estado dirigiendo. He sido un entrenador bastante valorado y me han llamado clubes, he esperado proyectos que realmente me cautiven y dentro de los cuales podría haber estado ya instalado en la banca hoy… pero se optó por otro técnico”, expresó.

¿A qué se refiere el DT? A los detalles que lo separaron de fichar en Universidad de Chile tras la salida de Hernán Caputto, sin embargo, la dirigencia de Azul Azul se inclinó por el venezolano Rafael Dudamel. “¿En la U? Claro que sí, y por otro lado llevo tres años esperando el llamado de Universidad Católica y eso no se produjo ni se ha producido. Me hubiese cautivado mucho tener una vuelta a la UC para entregar mayor contenido a través del conocimiento que ido acumulando en este tiempo. No he estado fuera de la cancha, siempre he estado”, justificó.

Pellicer, además, recordó su última experiencia en Audax Italiano. “Mi paso es tranquilo desde la conciencia y lo profesional porque se hizo un maravilloso trabajo. Si no he vuelto a dirigir, es responsabilidad mía”, cerró.